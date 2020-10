Calciomercato Juventus, che bomba: “Colpo Paratici, sarà bianconero!”

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – E’ sempre calciomercato, soprattutto quando si parla di Juventus. In questi giorni vi stiamo riportando tantissime voci ed indiscrezioni che parlano dei futuri movimenti della Vecchia Signora, che in effetti si sta già guardando intorno per individuare i rinforzi giusti. Alcuni già per gennaio, altri per la prossima estate. Di sicuro comunque, le notizie non mancano mai e i nomi continuano a fioccare in orbita Juve. Tanto che, stando alle ultime indiscrezioni, i bianconeri avrebbero già messo le mani su un pezzo da novanta.

La notizia bomba arriva dalla Spagna, dove non hanno dubbi sul fatto che Fabio Paratici avrebbe già bruciato la foltissima concorrenza internazionale per David Alaba. Stando a quanto riportato infatti da Todofichajes.com – noto portale spagnolo specializzato in calciomercato – il top player austriaco avrebbe raggiunto un accordo di massima con la Juventus per il suo trasferimento a Torino la prossima estate. Sarebbe un colpo davvero enorme, di grandissima esperienza internazionale e molto utile ad Andrea Pirlo.

Alaba infatti può agire sia come difensore centrale (sarebbe perfetto per una linea a tre come centrale di sinistra) ma anche come terzino mancino (ruolo nel quale la Juve è un po’ scoperta al momento). All’occorrenza poi, il classe ’92 potrebbe disimpegnarsi bene anche come centrale di centrocampo. Un jolly preziosissimo dunque, che si svincolerà a parametro zero dal Bayern Monaco alla fine di questa stagione. La Juventus avrebbe bruciato la concorrenza di top club come Manchester City, Real Madrid e PSG. Se davvero i bianconeri riuscissero a mettere a segno un colpo del genere a zero euro, sarebbe davvero un capolavoro. Registriamo dunque le voci provenienti dalla Spagna, in attesa di ulteriori conferme. Come accennato poco fa però, sulla lista della spesa bianconera ci sono anche molti altri nomi. Tra affari rimandati e obiettivi ancora caldi, Paratici ha già le idee chiare in vista di gennaio e non solo: ecco i 13 grossi obiettivi nel mirino bianconero! >>>VAI ALLA NOTIZIA