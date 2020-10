Verso Crotone-Juventus, la probabile formazione bianconera

TORINO- Ancora qualche dubbio di formazione per la Juventus a poche ore dalla sfida di Crotone. Come riportato da Sky Sport, Andrea Pirlo dovrebbe puntare ancora sul 3-4-3, con Buffon tra i pali, a comandare la difesa composta da Danilo, Bonucci e Demiral. A centrocampo, sulle fasce, dovrebbero esserci Cuadrado e Frabotta, con Arthur e Bentancur favoriti per formare la coppia centrali (attenzione a Rabiot). In avanti scelte quasi obbligate, con Kulusevski e Morata sicuri del posto e Chiesa favorito su Dybala per l’ultima maglia.