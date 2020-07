Verso Cagliari, Ronaldo vuole superare Borel

TORINO- Chiuso il discorso scudetto, entrato nella bacheca bianconera per il nono anno consecutivo, la Juventus si concentra ora sulla gara di Cagliari. Con il gol alla Sampdoria Cristiano Ronaldo è arrivato a quota 31 in campionato, agganciando Felice Borel nella classifica dei migliori marcatori stagionali della Vecchia Signora, fallendo poi il sorpasso con il rigore sbagliato nel finale. Mercoledì, contro i rossoblù, Cr7 sarà ancora più determinato a trovare il suo 32esimo gol in Serie A. Ma attenzione perché intanto stanno circolando anche grosse novità di mercato in casa bianconera. Dopo la vittoria, ora arrivano i colpi: ecco i regali scudetto per Sarri! >>>VAI ALLA NOTIZIA

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<