Verso Cagliari-Juventus, le possibili scelte di Sarri

TORINO- Come riportato da Sky Sport, Maurizio Sarri ha le idee abbastanza chiare sulla formazione che stasera scenderà in campo contro il Cagliari. Tra i pali turno di riposo per Szczesny, che verrà sostituito da Buffon. In difesa dovrebbero esserci Cuadrado, Rugani (visti i problemi alla spalla di De Ligt), Bonucci e Alex Sandro. A centrocampo, con la squalifica di Rabiot, possibile occasione per Ramsey, affiancato da Bentancur e Matuidi. In avanti tridente obbligato, viste le assenze di Dybala e Douglas Costa, formato da Cr7, Higuain e Bernardeschi (attenzione però all’idea Cuadrado che, se avanzato, consentirebbe a Danilo di prendere il suo posto in difesa).

