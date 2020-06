Verso Bologna-Juventus, statistiche favorevoli ai bianconeri

TORINO- Mancano poche ore al fischio d’inizio di Bologna-Juventus, gara che darà nuovamente il via al campionato di Ronaldo e compagni. Il club bianconero parte come favorito anche per le statistiche, che parlano di 12 vittorie totali negli ultimi 13 incontri con la formazione allenata da Sinisa Mihajlovic. In terra emiliana, nella sua storia, la Vecchia Signora ha portato a casa 31 vittorie e 23 pareggi, perdendo solamente 18 volte in 72 incontri.

