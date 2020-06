Verso Bologna-Juventus, Sarri con il dubbio Rabiot

TORINO- Poche ore al fischio d’inizio di Bologna-Juventus, gara che segna il ritorno in campionat dopo il lockdown per le due squadre. Come riferito da Sky Sport, Maurizio Sarri ha ancora un solo dubbio di formazione. In difesa, davanti a Szczesny, dovrebbero esserci Cuadrado, De Ligt, Bonucci e De Sciglio. A centrocampo sarebbero sicuri del posto Pjanic e Benyancur, mentre Rabiot insidia Matuidi per completare il trio. In avanti confermato il tridente Costa-Dybala-Ronaldo, vista anche l’indisponibilità di Higuain.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<