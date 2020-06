Verso Bologna-Juventus, il “Dall’Ara” a porte chiuse per la prima volta nella storia

TORINO- Bologna-Juventus è la gara che permetterà alle due squadre di dare nuovamente il via al loro campionato, dopo il lungo stop dovuto al lockdown. Come riportato dal Corriere di Bologna, per la prima volta nella sua storia il “Dall’Ara” non aprirà le proprie porte al pubblico, viste le restrizioni imposte dai decreti del Governo. Una storica prima volta per l’impianto emiliano, che la Juve spera di bagnare con un successo.

