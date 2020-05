Van de Beek, Van Der Sar avverte le pretendenti: “Non ci saranno sconti del 50%”

TORINO- Ai microfoni di Reuters, Edwin Van Der Sar, ha parlato del futuro di Donny Van De Beek, tra gli obiettivi della Juventus per il centrocampo: “Lo scorso anno avevamo concordato con lui che sarebbe restato un altro anno, perchè vogliamo agevolarlo nel continuo della carriera. Futuro? Se qualcuno lo vuole deve sapere che non ci saranno sconti del 50%. Chi pensa questo deve toglierselo dalla mente. Probabilmente i trasferimenti da 150-200 milioni di euro spariranno, ma credo che per alcuni giocatori dell’Ajax i prezzi resteranno molto alti”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<