Van de Beek, le big di Premier sfidano la Juve

TORINO- Tra i nomi fatti per rinforzare il centrocampo della Juve c’è anche quello di Donny Van de Beek, che nella passata stagione fu tra gli uomini fondamentali per l’eliminazione di Ronaldo e compagni dalla Champions per mano dell’Ajax. Come riportato da Le10Sport, però, sulle tracce del centrocampista classe 1997 ci sarebbero anche Manchester United ed Everton, oltre all’ambizioso Newcastle, che a breve dovrebbe ufficializzare il cambio di proprietà.

