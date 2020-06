Twitter, dilaga “l’Allegrimania”: l’ex tecnico bianconero in tendenza dopo la finale di Coppa Italia

TORINO- Il ko di ieri sera contro il Napoli, che ha visto sfumare anche i lsecondo obiettivo stagionale, non è andato giù ai tifosi della Juventus, che hanno usato i social per comunicare la loro rabbia. In tendenza, al secondo posto, il nome di Massimiliano Allegri, il cui ritorno al posto di Maurizio Sarri è invocato da gran parte della tifoseria, mai troppo dalla parte dell’ex allenatore di Napoli e Chelsea. Il nome del tecnico livornese è secondo solo a quello di Sergo Sylvestre, il cantante resosi protagonista di una piccola gaffe al momento di cantare l’inno di Mameli. Ma attenzione perché, dopo la sconfitta in Coppa Italia, è esploso il caos sull’allenatore bianconero: esonero di Sarri a fine stagione? Ecco cosa può succedere >>>VAI ALLA NOTIZIA

