Tuttosport, prima pagina: “Gli scherzi di Carnevali”

TORINO- L’edizione di Tuttosport di oggi apre con un’intervista all’ad del Sassuolo Carnevali. Negate le eventuali cessioni di Boga e Locatelli, obiettivi della Juventus per la prossima stagione, con un obiettivo annunciato: battere i bianconeri per fare un favore all’Inter. Intanto l’Atalanta travolge per 6-2 il Brescia nel primo anticipo del martedì, mentre spunta un retroscena in casa Inter: l’acquisto di Eriksen non era condiviso da Conte:

