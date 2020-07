Tuttosport, la prima pagina: “Scudetto o via”

TORINO- L’edizione odierna di Tuttosport si apre parlando della situazione in casa Juve. I bianconeri preparano la rivoluzione per il finale di stagione, con anche Sarri sul banco degli imputati. Solo in caso di successo in campionato, infatti, il tecnico verrà confermato. Intanto, con il successo sulla Spal, l’Inter si rifà sotto in classifica, portandosi a -6 da Ronaldo e compagni. Il Toro, grazie a Belotti, fa un passo in avanti verso la salvezza:

