TORINO- Tuttosport in edicola oggi apre parlando della negatività al Covid di Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese, dopo due settimane, è finalmente pronto a tornare in campo per dare una mano alla sua Juve. Con lo Spezia, poi, tornerà anche Chiellini. Brutte notizie, intanto, in casa Torino: il presidente Urbano Cairo, risultato positivo al tampone, si trova attualmente in ospedale: