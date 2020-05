Tuttosport, la prima pagina: “La Juve sgomma!”

TORINO- Sulla prima pagina di Tuttosport in edicola oggi è la Juventus ad essere protagonista. Il club bianconero ha aperto ieri i cancelli del JTC per gli allenamenti individuali, con Aaron Ramsey tra i primi a scendere nuovamente in campo, mentre i medici hanno consegnato ai calciatori la lista delle 21 regole da rispettare. Attesi per domani anche i ritorni dei calciatori brasiliani, al momento in quarantena in Sudamerica. Grande spazio, poi, viene dato al mercato delle due milanesi:

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<