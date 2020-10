TORINO- Tuttosport in edicola oggi apre parlando del successo della Juventus sul campo della Dinamo Kiev. Un 2-0 firmato dalla doppietta di Alvaro Morata, che regala i primi tre punti del girone alla squadra bianconera. Spazio poi al successo della Lazio sul Borussia Dortmund, un 3-1 arrivato grazie a un Ciro Immobile in grande spolvero. Stasera in campo Inter e Atalanta, trascinate da Lukaku e Zapata: