Tuttosport, la prima pagina: “3 per lo scudetto”

TORINO- Tuttosport in edicola oggi apre parlando del rotondo successo della Juventus a Genova, scaturito da tre splendide reti di Dybala, Cristiano Ronaldo e Douglas Costa. Bianconeri che restano così a +4 sulla Lazio, vincitrice nel primo pomeriggio in casa del Torino, che ora deve stare attento alla zona rretrocessione. In casa Inter, intanto, c’è la firma di Hakimi, colpo in risposta all’arrivo di Arthur alla corte di Sarri:

