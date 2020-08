Tudor, il retroscena: ecco cosa ha fatto per tornare alla Juve

TORINO- Nella giornata di ieri Igor Tudor si è ufficialmente liberato dal contratto che lo legava all’Hajduk Spalato come allenatore e ora è pronto a far ritorno alla Juve. Come riportato da Tuttosport, l’ex difensore croato ha pagato in parte la richiesta da 450.000 euro del suo ex club per lasciarlo andare, versando nelle sue casse 150.000 euro. Un gesto che spiega il grande legame tra Tudor e la Juventus. Ma attenzione perché, proprio in queste ultimissime ore, sono spuntate anche alcune grosse indiscrezioni di mercato in casa bianconera. Due voci clamorose, Romeo Agresti sicuro: “Ecco cosa so” >>>VAI ALLA NOTIZIA

