Tsygankov: “L’assenza di Ronaldo un vantaggio per noi. Con la Juve possiamo vincere”

TORINO- Victor Tsygankov, attaccante della Dinamo Kiev, ha parlato della gara di domani con la Juventus in conferenza stampa: “Il mio compito è giocare ed impegnarmi ad ogni allenamento, così come cerca di fare ogni giocatore. Sta al mister poi decidere chi far giocare. Ronaldo? Penso che tutti capiscano il peso della sua assenza e credo sarà un vantaggio per noi. Parliamo di una grande campione. Il nostro staff metterà a punto le tattiche da usare contro la Juve e starà a noi farle funzionare. Sono sicuro che domani tutti daranno il massimo per vincere e penso che potremo raggiungere il nostro obiettivo”.