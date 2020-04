Trezeguet esalta Icardi: “Capisco l’interesse della Juve, di bomber come lui ce ne sono pochi”

TORINO- Ai microfoni del quotidiano francese Le Parisien, David Trezeguet ha detto la sua sul futuro di Mauro Icardi, seguito anche dalla Juve: “A 27 anni è ancora un giocatore giovane e sul mercato, con le sue statistiche, ci sono davvero pochi giocatori ai suoi livelli. Anche quest’anno ha messo in mostra le sue qualità e poi sono sempre convinto che uno come lui sia meglio averlo con te che contro di te. Comprendo l’interesse della Juve, perchè si parla di un bomber come ce ne sono pochi in giro”.

