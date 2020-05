Tre club e tre possibili scambi per Pjanic

TORINO – Nonostante il messaggio d’amore di pochi giorni fa, c’è una discreta probabilità che l’avventura bianconera di Miralem Pjanic possa concludersi alla fine di questa stagione. Il bosniaco – scrive il Corriere dello Sport – è ricercatissimo. Gli estimatori non mancano: dal Barcellona, al PSG passando per il Chelsea. In tutti e tre questi club la Juventus sembrerebbe aver individuato giocatori che potrebbero entrare nell’affare Pjanic. Il nome più altisonante di questi tempi è quello di Arthur del Barcellona, ma attenzione anche alla pista, mai abbandonata, che porta a Icardi. Dal Chelsea invece potrebbe arrivare Jorginho, già testato come il regista perfetto per il gioco di Maurizio Sarri.

