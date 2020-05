Totti incorona Tonali: “Il più forte in Italia nel suo ruolo, penso andrà via da Brescia”

TORINO- Durante una diretta Instagram in compagnia di Christian Vieri, Franceso Totti ha parlato di Sandro Tonali, tra i nomi visionati dalla Juventus per il centrocampo: “In Italia Tonali è il più forte di tutti nel suo ruolo. Penso che andrà via da Brescia, ma molto dipenderà anche dalla situazione economica delle squadre dopo questa emergenza. Mi piacerebbe comunque avere il ragazzo nella mia scuderia e cercherò in tutti i modi di prenderlo”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<