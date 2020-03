Torchia (ag.Rugani): “Lo sento tutti i giorni, il suo essere coscenzioso ha evitato il peggio. Juve? In questo momento…”

TORINO- Davide Torchia, procuratore di Rugani, ha parlato del suo assistito ai microfoni di Radio Marte: “Coronavirus? Le comunicazioni ufficiali alle quali bisogna attenersi sono quelle della Juventus. L’importante è che il ragazzo stia bene. Sento Rugani tutti i giorni, ha avuto solo qualche linea di febbre, da allora nessun altro sintomo. Quando è successo il tutto, è stato molto responsabile: aveva avuto solo decimi e per poco tempo, ed era pronto anche ad allenarsi, ma lo ha comunicato alla società e gli è stato fatto il tampone. Grazie al suo essere coscienzioso si è potuta evitare una situazione più grave. Juve? Nella squadra è prerogativa abbondare in qualità, ma in questo momento non è il caso di pensare al mercato, perché dobbiamo prima aspettare che riprenda a rotolare il pallone. Fermo restando che la cosa più importante è la salute di tutti i cittadini. Quando si inizierà a giocare, nella speranza che questo campionato possa essere portato a termine, parleremo di quelli che potranno essere gli scenari futuri”.

