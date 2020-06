Tonali, prima offerta dell’Inter recapitata a Cellino

TORINO- Sandro Tonali è solamente l’ultimo calciatore conteso da Inter e Juventus, che si stanno dando battaglia sul mercato da ormai diverse sessioni. Come riportato da Sportmediaset, il club nerazzurro sarebbe al momento in vantaggio nella corsa al giovane classe 2000, che ha stupito tutti alla sua prima stagione in massima serie. L’offerta da 35 milioni di euro (15 per il prestito e 20 per il riscatto) sarebbe stata ritenuta interessante dal presidente del Brescia Massimo Cellino. Si attende ora di capire se il club bianconero rialzerà questa offerta o meno.

