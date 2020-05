Tonali, Paratici studia il piano per anticipare la concorrenza

TORINO- Tra gli obiettivi della Juventus per rinforzare la rosa c’è anche Sandro Tonali, che alla sua prima stagione in massima serie ha già messo in mostra tutte le sue qualità. Il centrocampista piace però, e anche tanto, all’Inter e, per questo, il ds Fabio Paratici starebbe preparando l’offerta da presentare al Brescia. Oltre ad una parte in denaro, nella trattativa potrebbero essere inseriti i cartellini dei giovani Coccolo, Nicolussi Caviglia e Toure- A riportarlo è Tuttosport.

