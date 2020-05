Tonali, Paratici prepara tre contropartite per il Brescia

TORINO- La Juventus è sempre attiva sulla pista che porta a Sandro Tonali, tra le giovani rivelazioni di questa annata di campionato. Il giovane, alla sua prima stagione in Serie A, ha infatti convinto tutti della bontà delle sue qualità e il club bianconero, per anticipare la concorrenza, sarebbe pronto a mettere sul piatto anche tre contropartite. Come riferito da Tuttosport, in Lombarda potrebbero sbarcare i giovani Nicolussi Caviglia, Tourè e Muratore.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<