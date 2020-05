Tonali, l’Inter studia il piano per anticipare la Juve

TORINO- Sfida sempre più accesa quella tra Juve ed Inter per Sandro Tonali, giovane talento del Brescia che alla sua prima stagione in Serie A ha stupito tutti gli addetti ai lavori. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro starebbe pensando di liberarsi di pesanti ingaggi come quelli di Borja Valero, Nainggolan, Gagliardini e Vecino per poi dare l’assalto al classe 2000 e all’ex centrocampista bianconero Arturo Vidal, in uscita dal Barcellona.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<