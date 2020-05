Tonali, la Juve vuole soffiarlo all’Inter

TORINO- Lotta sempre più accesa quella per arrivare al cartellino di Sandro Tonali, con Juve ed Inter come protagoniste. Nei giorni scorsi, il club nerazzurro aveva fatto un primo scatto in avanti verso il centrocampista ma, nelle ultime ore, sarebbe arrivata la risposta dei campioni d’Italia. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il ds Fabio Paratici si sarebbe detto disposto a mettere sul piatto 40 milioni di euro per strappare il ragazzo alla concorrenza e portarlo a Torino. La stessa cifra che, però, sarebbe disposto a spendere anche Marotta.

