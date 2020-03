Tonali, Juve avanti rispetto all’Inter

TORINO- Le sue ottime prestazioni hanno confermato le voci su un suo brillante futuro e ora, Sandro Tonali, è conteso dalle big del nostro campionato. Le più attente alla situazione sono Juve ed Inter, pronte a sfidarsi per un ennesimo derby d’Italia. Come riportato da Tuttosport, al momento sono i bianconeri ad essere in vantaggio, visti i buoni rapporti con la società lombarda e il gradimento del giocatore. Marotta, però, non è intenzionato a darla vinta al suo amico-nemico Paratici.

