Tonali, il Brescia fa il prezzo per la cessione

TORINO- Sandro Tonali è uno dei candidati a rinforzare il centrocampo della Juventus nella prossima stagione. Il giovane, alla sua prima stagione in Serie A, ha messo in mostra ottime doti tecniche, convincendo i bianconeri a puntare su di lui per il futuro. L’ostacolo più grande è però rappresentato dal Brescia, che non ha intenzione di svendere il proprio gioiello. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, i lombardi si aspettano un’offerta da almeno 50 milioni di euro.

