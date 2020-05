Tonali, il Brescia fa il prezzo: 50 milioni

TORINO- Juventus e Inter proseguono il loro duello sul mercato, che tra i vari nomi coinvolge anche Sanro Tonali, talentino scuola Brescia. Il classe 2000, alla sua prima annata in Serie A ha fatto vedere di potersela giocare ad alti livelli, ma portarlo via dalle “rondinelle” non sarà affatto semplice. Restio a cedere uno dei suoi migliori giocatori, infatti, Massimo Cellino avrebbe fissato il prezzo di Tonali sui 50 milioni di euro, come riferito da Sportmediaset. Una cifra che, con la situazione sanitaria che si è venuta a creare, appare al momento proibitiva.

