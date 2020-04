Tonali, il Barcellona fa concorrenza alle italiane

TORINO- Alla sua prima stagione in massima serie, Sandro Tonali ha già convinto tutti delle sue qualità, dimostrando di meritarsi il salto in un club di maggior livello rispetto al Brescia. La Juventus ha avviato da tempo i discorsi per portarlo all’ombra della Mole, provando ad anticipare la concorrenza di Milan e Inter. Ma i bianconeri, così come le due compagini milanesi, dovranno superare la concorrenza del Barcellona, iscrittosi alla corsa per il classe 2000 come riportato da Tuttosport.

