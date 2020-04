Toldo: “5 maggio epilogo amaro di un campionato falsato, l’Inter avrebbe meritato più scudetti”

TORINO- Ai microfoni de Il Giornale, l’ex portiere Francesco Toldo ha parlato dell’Inter, lanciando anche una frecciatina per il famoso 5 maggio, in cui i nerazzurri persero lo scudetto a discapito della Juventus: “Quello fu l’epilogo di un campionato falsato da forze a discapito della meritocrazia. A distanza di anni ormai la questione è però chiusa e non voglio fare polemica. L’Inter di oggi ha alzato il proprio livello rispetto alle passate annate, ma non basta per raggiungere il livello della Juventus. I nerazzurri hanno una loro storia calcistica e avrebbero meritato molti più scudetti”.

