Todibo, il Barcellona fa il prezzo per la cessione

TORINO- Tra i tanti nomi fatti sull’asse Torino-Barcellona, c’è anche quello di Jean-Clair Todibo, centrale sotto contratto con i blaugrana ma al momento in prestito allo Schalke04. Il ragazzo non rientra nei piani di Setién in Catalogna e, per questo, una sua cessione appare inevitabile. La Juve, così come altri club, avrebbe già preso informazioni, ma per strapparlo alla formazione spagnola dovrebbe mettere mano al portafoglio, spendendo almeno 25 milioni di euro. Lo riporta il Mundo Deportivo.

