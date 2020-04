Thomas, Psg e Arsenal sfidano la Juve

TORINO- Thomas Partey è uno dei nomi che fa gola a molti club per rinforzare il reparto di centrocampo. Non poteva mancare l’interesse della Juve nei suoi confronti, tanto che negli ultimi giorni si è parlato di contatti già avviati per portare il ragazzo alla corte di mister Sarri. Come riferito da Rmc Sport, però, non sarà semplice per i bianconeri mettere sotto contratto il giocatore. Anche Psg e Arsenal sono sulle sue tracce, con i londinesi che potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Lacazette, attaccante molto gradito a Simeone.

