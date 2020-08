TORINO- Tra i tanti nomi che circolano per rinforzare il centrocampo della Juve c’è anche quello di Thomas Partey. Il ghanese è in uscita dall’Atletico Madrid, che non sembra però intenzionato a scendere dalla richiesta di 50 milioni di euro. Come riferito dal Corriere dello Sport, il club bianconero potrebbe quindi proporre uno scambio con Douglas Costa o Bernardeschi per abbassare le pretese economiche degli spagnoli.

