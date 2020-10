TORINO- Il presidente della Liga Javier Tebas, intervenuto a Sportlab, ha parlato di Cristiano Ronaldo: “Mi piacerebbe che tornasse in Spagna, ma come molti altri giocatori. Penso anche a Neymar. Avere tanti campioni nel nostro campionato è importante per la crescita del movimento, ma devo dire che in questo periodo abbiamo chiuso importanti accordi commerciali e nessuno dei nostri partner ci ha chiesto che ne sarà del loro contratto se Messi dovesse andare via”.