Taylor Mega: “Contraria alla ripresa del campionato, ammiro la dedizione di Ronaldo”

TORINO- La nota influencer Taylor Mega, grande tifosa juventina, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportmediaset: “Tifo per la Juve, anche se non sono una tifosa sfegatata. Allo Stadium non sono mai andata, ma spero di avere l’occasione per poterlo visitare. Campionato? Sono contraria al rientro in campo, priorità come la salute non vanno prese sottogamba. Ronaldo? Lo ammiro molto, so che si allena sempre duramente perchè vuole migliorarsi. Ammiro la sua dedizione”.

