Tardelli: “Gravina si ricordi che ha mandato in campo i giocatori”

TORINO – L’ex giocatore Marco Tardelli ha parlato attraverso il suo editoriale per La Stampa.

“Il Presidente Gravina parla di salvare i campionati, di intervenire anche sui super stipendi, perché è emergenza per tutti. Bene, caro presidente, sono certo che giocatori ed allenatori faranno la loro parte con orgoglio, e come sempre sapranno dimostrarlo con i fatti. Però, si ricordi che siete stati voi a mandarli in campo, comunque, senza ascoltare il loro pensiero, dimenticando che dietro una maglia c’è anche un uomo, con pregi, difetti e con la propria dignità. E soprattutto con il proprio diritto a star bene”.

