Tardelli: “All’Inter non manca nulla per colmare il gap con la Juve. Scudetto possibile”

TORINO- Ai microfoni di Sky Sport, l’ex centrocampista della Juve Marco Tardelli ha parlato della lotta scudetto: “All’Inter non manca nulla per colmare il gap dai bianconeri. Conte ha a sua disposizione la rosa più importante del campionato. Poi bisogna vedere come si evolve la situazione, ma continuando così ai nerazzurri non mancherebbe niente per vincere lo scudetto. Pirlo? Sta lavorando bene e deve farlo con il giusto appoggio. Dovrà migliorare il proprio gioco. Vista l’assenza di Ronaldo, al momento, è un’incognita”.