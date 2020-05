Tacconi: “Se Rabiot volesse andare via non farebbe fatica. Chiellini? Ne ho lette tante in questi giorni…”

TORINO- Stefano Tacconi, ex numero uno bianconero, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Sportiva: “Ora come ora c’è molta confusione sulla ripresa del campionato. Spero che la Serie A e la B siano gestibili senza particolari problemi. Nelle categorie inferiori, purtroppo, la situazione è ancora più difficile. Coronavirus? Come un’influenza. Dovrebbero spiegarmi di quale Coronavirus sono morte migliaia di persone, perchè non si può fare di tutta l’erba un fascio. Tenere una popolazione chiusa in casa per così tanto tempo non va bene. Rabiot? Avrei accettato di ridurmi lo stipendio in questo momento. È una persona fortunata, se volesse andare via non farebbe fatica. Chiellini? Solite voci alimentate, anche io ne ho dette molte durante la mia carriera. Buffon? Facciamogli fare questo record”.

