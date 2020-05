Tacconi: “Coronavirus? La ripresa del calcio allieverebbe la tristezza. A Buffon vorrei dire…”

TORINO- Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, l’ex portiere bianconero Stefano Tacconi ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Sul Coronavirus sento diversi pareri, ma non mi esprimo. Riguardo il campionato, invece, spero si possa riprendere per cercare in qualche modo di alleviare la tristezza. Le società di Serie A e B sarebbero pronte a ripartire e sarebbe bello rivedere presto la gente allo stadio. Buffon? A lui direi di essere felice. Se se la sente ancora di giocare non vedo perchè dovrebbe smettere. E poi gli manca ancora la coppa più importante da vincere. Se la merita più di tutti”.

