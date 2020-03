Tacchinardi: “Pogba non è quello dei tempi della Juve, farei lo scambio Pjanic-Icardi”

TORINO- Ai microfoni di Tuttosport, l’ex centrocampista Alessio Tacchinardi ha rilasciato alcune dichiarazioni sui possibili trasferimenti in casa Juventus: “Il Pogba visto negli ultimi anni a Manchester non è più quello dei tempi di Torino. A certe cifre ci penserei bene prima di riprenderlo. Pjanic? A malincuore accetterei lo scambio con Icardi. Sarri sta trovando in Bentancur un’ottima soluzione davanti alla difesa e in più, arrivando in bianconero, l’ex Inter potrebbe compiere il definitivo salto di qualità”.

