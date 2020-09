Tacchinardi: “Kean? Solo come quarta puntata”

TORINO – L’ex centrocampista della Juve Alessio Tacchinardi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Tuttojuve, dove ha parlato anche del mercato bianconero.

“Penso che l’attaccante non debba essere una scommessa, ma un giocatore affidabile che ha sempre avuto dei numeri importanti. Poi si può rischiare su altri ruoli, ma conviene l’usato sicuro per chi garantisce almeno 20 gol a campionato. Se poi acquisti una quarta punta come Kean, sarei d’accordo perché non compri una punta che ha l’obbligo di segnare tanto”.