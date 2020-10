Tacchinardi: “Alla Juve mancava un giocatore come Chiesa. Morata? Aveva solo bisogno di qualcuno che lo coccolasse”

TORINO – L’ex centrocampista della Juve Alessio Tacchinardi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW, dove ha parlato a tutto campo della sua ex squadra.

SU CHIESA – “Mancava a questa squadra. Rispetto a Douglas Costa è meno spettacolare ma più solido e ambizioso. Ottimo acquisto”.

SUL CENTROCAMPO – “È il reparto meno forte, più debole in personalità, carisma e passo. Sono tutti bravini, ma non c’è nessuno che spicca e che possa prendere in mano il reparto. Rabiot è questo, alterna buone cose a prestazioni meno buone. Bentancur non mi ha entusiasmato, forse non è in grande condizione: aspetto ancora, sono fiducioso su di lui. Ramsey invece non mi è dispiaciuto”.

SU MORATA – “Il suo acquisto è stato criticato, ma credo che abbia bisogno di un allenatore che lo coccoli. Non ha un carattere alla Diego Costa: può essere, con la fiducia di Pirlo che lo ha voluto, che vedremo un centravanti importante”.