Szczesny: “Soddisfatti del risultato, non abbiamo concesso nulla. Morata? Farà tanti gol”

TORINO- Dopo il successo sulla Dinamo Kiev, Wojciech Szczesny ha parlato ai canali ufficiali della Juventus: “Abbiamo disputato una gara efficace: non abbiamo concesso tanto agli avversari, avuto pazienza nel primo tempo, per poi chiudere il match nel secondo. Siamo soddisfatti, siamo stati molto solidi e attenti perché sapevamo che ci avrebbero aspettato ed era importante non concedere nessun contropiede. Morata quest’anno farà tanti gol, siamo contenti sia partito così bene. La strada intrapresa dalla squadra è quella giusta, servirà tanta personalità per le prossime gare”.