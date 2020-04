Szczesny, l’aneddoto: “Quando Wenger seppe che avevo fumato nello spogliatoio…”

TORINO- Wojciech Szczesny, ai microfoni di Arsenal Nation, ha rivelato un aneddoto riguardante la sua avventura nel club londinese: “Wenger sapeva che fumavo, ma chiedeva di non farlo negli spogliatoi. Una volta, dopo una sconfitta con il Southampton, decisi però di mettermi in un angolo e accendermi una sigaretta, con la squadra ancora all’interno dello spogliatoio. Qualcuno mi vide e lo disse al mister, che qualche giorno dopo decise di multarmi. Mi disse che sarei stato fuori per un po’, ma fui professionale e accettai il tutto. Poi però Ospina giocò bene e prese il mio posto. Dell’Arsenal mi mancano i tifosi e lo stadio”.

