Szczesny: “Alla Juve si percepisce subito la voglia di vincere. Quando venni qui con la Roma pensai…”

TORINO- Wojciech Szczesny, in compagnia di Aaron Ramsey, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del canale Youtube Foot Truck: “Quando si arriva alla Juve si percepisce subito quanto conti la vittoria. Per me è bello far parte di questo progetto, lottare per conquistare il campionato e la Champions League. Non si possono passare 10 o 20 anni nello stesso club senza vincere trofei. Qui a Torino ero già venuto due volte con la Roma, perdendo in entrambi i casi per 1-0. Ho visto tutti i trofei disegnati sulla strada per gli spogliatoi e ho pensato “cazzo, voglio giocare qui’. Il campionato italiano, rispetto alla Premier, è una partita a scacchi, ma più interessante.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<