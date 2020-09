Suarez alla Juve?: “A Giorgio Chiellini non piace questo elemento”

TORINO – La Juventus sembra essere vicina al suo prossimo acquisto di questa sessione estiva. Dopo aver gia ufficializzato infatti Arthur, Kulusevski e McKennie, la Vecchia Signora sta per mettere interamente le mani sul bomber in uscita dal Barcellona Luis Suarez. Dopo il principio d’accordo trovato nella giornata di ieri, i tifosi juventini possono iniziare a sognare un tridente da favola insieme a CR7 e Paulo Dybala, per tentare di raggiungere la vetta d’Europa. La dove non ci fossero dubbi sulle sue qualità tecniche, ne riscontriamo alcuni che, potrebbero rivelarsi all’interno dello spogliatoio, per via di alcune vecchie ruggini con Giorgio Chiellini. Proprio su questo argomento, è partita l’ironia dei tifosi sui social che, si sono scatenati a suon di commenti, come: “A Giorgio Chiellini non piace questo elemento”, oppure: “Chiellini ha abbandonato il gruppo” o ancora: “Chissà cosa ne penserà Chiellini”. Lo stesso capitano bianconero però, gia in passato ha rilasciato delle dichiarazioni dove aveva definito: “Acqua passata” la questione, ora l’ultimo atto spetta alla dirigenza della Continassa.