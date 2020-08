Staff Pirlo, smentito l’arrivo di Nesta

TORINO- Nella mattinata di oggi, il Corriere dello Sport aveva riportato la notizia del possibile arrivo di Alessandro Nesta alla Juventus come allenatore in seconda di Andrea Pirlo. Una voce che, però, come riferito da Sky Sport, non trova alcun fondamento. L’ex centrale di Lazio e Milan, infatti, non dovrebbe lasciare l’incarico di allenatore del Frosinone, così che il ruolo di vice-Pirlo dovrebbe essere ricoperto da Baronio.

