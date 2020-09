Spinazzola: “Ottima prova contro una grande squadra, ma potevamo fare di più”

TORINO- Tra i migliori in campo del match tra Roma e Juventus di ieri sera c’è stato sicuramente Leonardo Spinazzola. L’ex esterno bianconero, in più occasioni, ha messo in apprensione Bonucci e compagni, sfoderando un’ottima prestazione. Quest’oggi, sui social, il ragazzo ha così commentato il pareggio finale: “Un’ottima prova contro una grande squadra. Potevamo raccogliere di più, ma l’atteggiamento messo in campo deve darci la consapevolezza che la strada intrapresa è quella giusta”: